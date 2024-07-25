



Великобритания: России нужно 5 лет для того, чтобы завоевать 4 области Украины



России понадобится около пяти лет для захвата четырех областей Украины. При этом потери армии РФ могут составить 1,8 млн солдат.



Командующий британской армией генерал Роли Уокер заявил в интервью Newsweek, что Россия не в состоянии достичь никаких мгновенных успехов в этой войне. Для того, чтобы захватить четыре области, куда они вторглись, полностью, русским понадобится около пяти лет. В ходе такой войны будет огромная потеря человеческого ресурса и техники. Речь шла о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.



"В России должно быть больше вещей, о которых следует беспокоиться, чем потеря стольких людей ради куска Украины", - добавил генерал.





