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Великобритания: России нужно 5 лет для того, чтобы завоевать 4 области Украины
25.07.2024 16:52 MIGnews.com

Великобритания: России нужно 5 лет для того, чтобы завоевать 4 области Украины


России понадобится около пяти лет для захвата четырех областей Украины. При этом потери армии РФ могут составить 1,8 млн солдат.

Командующий британской армией генерал Роли Уокер заявил в интервью Newsweek, что Россия не в состоянии достичь никаких мгновенных успехов в этой войне. Для того, чтобы захватить четыре области, куда они вторглись, полностью, русским понадобится около пяти лет. В ходе такой войны будет огромная потеря человеческого ресурса и техники. Речь шла о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

"В России должно быть больше вещей, о которых следует беспокоиться, чем потеря стольких людей ради куска Украины", - добавил генерал.


 

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