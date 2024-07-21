



Зеленский: никто не согласится на затяжную войну

Никто в мире не согласится на затяжную войну, которая будет длиться годами.



Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС, полная версия которого была представлена 21 июля.



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"Во-первых, никто не согласится на войну, которая продлится еще 10 лет или долгие годы. Это очень сложно. Сложно для мира, сложно для всех. И я думаю, что это невозможно. Это первое. Вторая история в том, что будет много тогда жертв. Их и так много, а будет еще в разы больше. Это невозможно допустить", - отметил он.



По словам Зеленского, необходимо сделать все возможное, чтобы война не затянулась.



"Если она затянется, нужно будет искать какое-то решение, инструменты", - добавил он, комментируя невозможность проводить выборы в Украине.



Он добавил, что не против передать свои полномочия, однако сможет это сделать только тогда, когда война подойдет к концу.