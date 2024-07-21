



Внучка Байдена: я горжусь своим дедушкой

Наоми Байден, комментируя решение президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки, заявила, что гордится своим дедушкой.



Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети.



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"Сегодня я просто горжусь своим дедушкой, нашим президентом Джо Байденом, который служил нашей стране всей душой и с непревзойденным отличием. Он не только был и будет самым эффективным президентом, но и, вероятно, уже закрепил за собой статус самого эффективного и влиятельного государственного служащего в истории нашей страны", — сказала Наоми.



Она считает, что сегодняшний мир "стал лучше" во многом благодаря Байдену.



"Американцы, которые всегда поддерживали его, сохраняйте веру. Он всегда будет поддерживать нас", - призвала она.