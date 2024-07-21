



Глава предвыборной кампании республиканцев: это - скандал исторического масштаба





Глава предвыборного штаба республиканцев Ричард Хадсон назвал решение президента Джо Байдена отказаться от участия в президентской кампании “скандалом исторического масштаба”.



“Наш президент недееспособен, демократы знали об этом и лгали американскому народу, чтобы скрыть это. Избиратели не простят и не забудут окончательного предательства их доверия”, - сказал он.



Хадсон поставил под сомнение способность Байдена продолжать оставшуюся часть своей президентской кампании.



“Если президент психически не способен вести предвыборную кампанию, то он также психически не способен владеть ядерным кодом. Каждый демократ Палаты представителей должен теперь ответить на вопрос: в состоянии ли президент доработать до конца своего срока?”