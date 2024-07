Байден благославил Харрис

Президент США Джо Байден после выхода из предвыборной гонки благословил своего вице-президента Камалу Харрис.



Он выразил ей благодарность за то, что она была хорошим партнером в управлении страной.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшим решением, которое я принял", - сообщил он.



По словам Байдена, он полностью поддерживает кандидатуру Харрис на выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии.



"Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давай сделаем это", - призвал он.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV