



Впервые с 1968 года американский президент отказывается идти на второй срок



Уход президента Джо Байдена из президентской гонки произошел после нескольких недель беспокойства по поводу выносливости и умственных способностей 81-летнего президента.



В прессе и политических кругах скептически оценивалась его способность эффективно вести кампанию против бывшего президента Дональда Трампа и управлять страной в течение еще четырех лет. Решение Байдена также может вызвать вопросы о его способности выполнять обязанности президента в течение оставшегося срока.



Это первый случай отказа президента США от переизбрания за последние десятилетия, напоминающий о решении президента Линдона Джонсона не выдвигать свою кандидатуру на второй полный срок в 1968 году - хотя решение Байдена было принято на несколько месяцев позже, чем заявление Джонсона.



Это также последнее шокирующее событие в крайне напряженной политической кампании, в ходе которой на Трампа было совершено покушение.



Но даже покушение и его бурное влияние на предвыборную гонку не смогли остановить потерю поддержки Байдена среди демократов в Конгрессе, которые все больше убеждались в том, что поражение в ноябре приведет и к поражению в их предвыборных состязаниях.

