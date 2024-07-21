



Неведомые воды: что будет с демократами после ухода Байдена

Выход Джо байдена из президентской гонки влечет Демократическую партию в неизведанные воды, ее национальный съезд должен начаться 19 августа в Чикаго. У кандидата также будет ограниченное время для выбора напарника для борьбы с Трампом и его кандидатом в вице-президенты, сенатором от штата Огайо Джей Ди Вэнсом.



95% делегатов, которые обязались поддержать Байдена после его победы на демократических праймериз, теперь могут проголосовать за другого кандидата. В следующем месяце около 4 000 делегатов Демократической партии соберутся, чтобы выбрать нового кандидата, и Камала Харрис прибудет в Чикаго в качестве фаворита в гонке за место Байдена.



59-летняя Харрис, занимающая пост вице-президента, обладает самым большим национальным авторитетом среди всех кандидатов от демократов, и делегаты могут рассматривать ее как наиболее безопасный вариант, поскольку до дня выборов осталось всего четыре месяца. Эксперты по финансированию избирательных кампаний также говорят, что у Харрис будет самый простой юридический аргумент, чтобы оставить себе средства, собранные кампанией Байдена, в то время как другому кандидату, возможно, придется лишиться этих денег. По данным на конец мая, у кампании Байдена было 91,6 млн долларов наличными.



Несмотря на преимущества Харрис, ее выдвижение не является автоматическим, и другие законодатели, включая губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и губернатора Иллинойса Джей Би Прицкера, были названы в качестве потенциальных альтернатив. Если кто-то из этих кандидатов будет выдвинут в Чикаго в следующем месяце, перед ними встанет грандиозная задача - представить себя избирателям, разработать предвыборную программу и победить Трампа за два с половиной месяца.



Однако многие демократы предпочитают рисковать неизвестностью, чем стоять за кандидатом, о котором почти две трети его собственных сторонников говорят, что он должен выйти из гонки, согласно опросу Центра исследований общественных отношений AP-Norc, опубликованному в среду.