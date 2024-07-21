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В Ходейде возобновили подачу света более чем через сутки после удара
21.07.2024 21:10 Алина Груднева

В Ходейде возобновили подачу света более чем через сутки после удара

Спустя более чем сутки после израильского удара, в йеменском городе Ходейда удалось восстановить электроснабжение.

По сообщениям местных СМИ, город обеспечен электроэнергией из альтернативных источников.

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Под вчерашний удар попала, в том числе, центральная электростанция, из-за чего в городе пропал свет.

А тем временем, сообщается, что пожары, вспыхнувшие в порту, продолжают полыхать до сих пор.

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