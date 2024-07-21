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В Турции обрушилась нефтяная буровая установка
21.07.2024 20:12 Алина Груднева

В Турции обрушилась нефтяная буровая установка

В воскресенье, 21 июля, в Турции обрушилась нефтяная буровая установка.

По данным информационного агентства AFP, как минимум один человек погиб, еще двое рабочих ранены.

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Это случилось в районе горы Габар в турецкой провинции Сирнак. 

Тело погибшего инженера извлекли из-под завалов. Пострадавших бурильщиков госпитализировали вертолетом. Еще одному рабочему госпитализация не понадобилась. По факту обрушения начато расследование.

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