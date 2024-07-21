



В Турции обрушилась нефтяная буровая установка

В воскресенье, 21 июля, в Турции обрушилась нефтяная буровая установка.



По данным информационного агентства AFP, как минимум один человек погиб, еще двое рабочих ранены.



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Это случилось в районе горы Габар в турецкой провинции Сирнак.



Тело погибшего инженера извлекли из-под завалов. Пострадавших бурильщиков госпитализировали вертолетом. Еще одному рабочему госпитализация не понадобилась. По факту обрушения начато расследование.