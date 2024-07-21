



Олимпиада: неонацист угрожал напасть на факелоносцев

Неонацист угрожал напасть на факелоносцев во время Олимпийских игр в Париже.



По данным информационного агентства AP, 20-летнего мужчину приговорили за это к двум годам тюрьмы.



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По данным прокуратуры, он осужден за распространение инструкций по изготовлению бомб в соцсетях. Также он публиковал посты, которые содержали угрозы. Более того, он раскрывал в сети персональные данные людей, чью безопасность подвергал угрозе.



Обвиняемый уже бывал в поле зрения правоохранителей.