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Олимпиада: неонацист угрожал напасть на факелоносцев
21.07.2024 19:04 Алина Груднева

Олимпиада: неонацист угрожал напасть на факелоносцев

Неонацист угрожал напасть на факелоносцев во время Олимпийских игр в Париже.

По данным информационного агентства AP, 20-летнего мужчину приговорили за это к двум годам тюрьмы.

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По данным прокуратуры, он осужден за распространение инструкций по изготовлению бомб в соцсетях. Также он публиковал посты, которые содержали угрозы. Более того, он раскрывал в сети персональные данные людей, чью безопасность подвергал угрозе.

Обвиняемый уже бывал в поле зрения правоохранителей.

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