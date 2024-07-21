



Греция решительно осудила антисемитскую атаку

Греция решительно осуждает атаку на гражданина Израиля, посетившего страну на прошлой неделе.



Травмы головы и лица получил недавно демобилизованный солдат ЦАХАЛа 24-летний Фахад Кубати.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Компетентные органы проводят тщательное расследование. Такие акты насилия неприемлемы. Все израильтяне приветствуются в Греции, которая является абсолютно безопасным туристическим направлением", - сказано в заявлении греческого посольства в Израиле.



Что примечательно, неизвестные прекратили избивать Кубати как только поняли, что он араб, а не еврей.