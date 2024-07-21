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Греция решительно осудила антисемитскую атаку
21.07.2024 15:45 Алина Груднева

Греция решительно осудила антисемитскую атаку

Греция решительно осуждает атаку на гражданина Израиля, посетившего страну на прошлой неделе.

Травмы головы и лица получил недавно демобилизованный солдат ЦАХАЛа 24-летний Фахад Кубати.

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"Компетентные органы проводят тщательное расследование. Такие акты насилия неприемлемы. Все израильтяне приветствуются в Греции, которая является абсолютно безопасным туристическим направлением", - сказано в заявлении греческого посольства в Израиле.

Что примечательно, неизвестные прекратили избивать Кубати как только поняли, что он араб, а не еврей.

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