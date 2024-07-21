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Nestle попала в скандал: очищенная вода выдавалась за минеральную
21.07.2024 11:23 MIGnews.com

Nestle попала в скандал: очищенная вода выдавалась за минеральную

Компания Nestle попала в грандиозный скандал. Оказалось, что Nestle фильтрует загрязненную воду запрещенными методами, а потом продает ее как “природную минеральную воду”

Расследования СМИ обнаружили, что источники минеральной воды во Франции были давно загрязнены, среди прочего, фекалиями, бактериями Escherichia coli и пестицидами. Такие компании, как Nestlé, незаконно фильтровали воду и продолжали продавать ее как “природную минеральную воду”.

Независимая исследовательская платформа Mediapart утверждает, что сумма мошенничества за последние 15 лет составила €3 ​​млрд. Организация потребителей foodwatch призывает власти Франции привлечь виновных к ответственности.

В феврале этого года защитники прав потребителей уже подали иск против Nestlé и французского производителя минеральной воды Sources Alma (основана в 1954 году, 45 производственных площадок в Европе). 

“Nestlé, очевидно, десятилетиями продавала миллиарды бутылок воды, которая не имела ничего общего с "природной минеральной водой": во Франции, Европе и даже во всём мире, а потребители были совершенно не в курсе”, — говорит Ингрид Крагл из foodwatch France.
 

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