



Nestle попала в скандал: очищенная вода выдавалась за минеральную

Компания Nestle попала в грандиозный скандал. Оказалось, что Nestle фильтрует загрязненную воду запрещенными методами, а потом продает ее как “природную минеральную воду”



Расследования СМИ обнаружили, что источники минеральной воды во Франции были давно загрязнены, среди прочего, фекалиями, бактериями Escherichia coli и пестицидами. Такие компании, как Nestlé, незаконно фильтровали воду и продолжали продавать ее как “природную минеральную воду”.



Независимая исследовательская платформа Mediapart утверждает, что сумма мошенничества за последние 15 лет составила €3 ​​млрд. Организация потребителей foodwatch призывает власти Франции привлечь виновных к ответственности.



В феврале этого года защитники прав потребителей уже подали иск против Nestlé и французского производителя минеральной воды Sources Alma (основана в 1954 году, 45 производственных площадок в Европе).



“Nestlé, очевидно, десятилетиями продавала миллиарды бутылок воды, которая не имела ничего общего с "природной минеральной водой": во Франции, Европе и даже во всём мире, а потребители были совершенно не в курсе”, — говорит Ингрид Крагл из foodwatch France.

