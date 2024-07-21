



Россия заявила о попытке нарушения воздушного пространства американцами

Истребители МиГ-29 и МиГ-31 были подняты в воздух для недопущения нарушения границы бомбардировщиками В-52Н ВВС США над акваторией Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ.



“При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы РФ. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования. Нарушения госграницы не допущено”, – говорится в сообщении.

