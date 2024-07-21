



Роберт Фицо позвонил украинскому премьер-министру поругаться “Дружбы” ради

Украина прошлой неделе перекрыла трубопровод “Дружба”, по которому нефть поступала в Венгрию и в Словакию. В Венгрии топливный кризис набирает обороты, Словакии, очевидно, тоже есть о чем задуматься.



Вопрос о том, почему две страны НАТО (которые так против вступления в НАТО Украины) до сих пор не диверсифицировали источники поступления топлива и до сих пор находятся на российском поводке остается открытым. Помниться еще в этом месяце Орбан и Сийярто, распахнув объятия, неслись навстречу Путину. Ну, что ж…Удивительно, что Украина раньше не предприняла эти меры.



Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, еще один страстный поклонник России и ее политики, позвонил украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю для того, чтобы сказать, что этот поступок украинской стороны “бессмысленный”, поскольку вредит не России, а странам ЕС (видимо, Словакии и Венгрии, остальные-то уже свои задачи по диверсификации давно решили). Кроме того, Фицо сделал заявление, что десятая часть украинского потребления составляет нефть, которую перерабатывает НПЗ Slovnaft в Братиславе, получающий сырье от “Лукойла”.

