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В США раскрыли данные о ядерном арсенале
21.07.2024 05:35 Алина Груднева

В США раскрыли данные о ядерном арсенале

В суботу, 20 июля, Национальное управление ядерной безопасности США раскрыло данные о ядерном оружии, которое имеется в наличии у страны.

По данным управления, в сентябре 2023 года в арсенале Штатов было 3748 боеголовок, что на 88% меньше, чем в 1967 году.

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"С 30 сентября 1991 года количество нестратегических ядерных вооружений США сократилось более чем на 90%", – сказано в отчете.

В США отметили, что их запас ядерных боеголовок остается стабильным последние семь лет.

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