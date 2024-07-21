



В США раскрыли данные о ядерном арсенале

В суботу, 20 июля, Национальное управление ядерной безопасности США раскрыло данные о ядерном оружии, которое имеется в наличии у страны.



По данным управления, в сентябре 2023 года в арсенале Штатов было 3748 боеголовок, что на 88% меньше, чем в 1967 году.



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"С 30 сентября 1991 года количество нестратегических ядерных вооружений США сократилось более чем на 90%", – сказано в отчете.



В США отметили, что их запас ядерных боеголовок остается стабильным последние семь лет.