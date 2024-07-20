



Нетаниягу об ударе по Йемену: наша длинная рука дотянется до каждого

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал удар ЦАХАЛа по Йемену.



По его словам, Израиль дотянется до любого, кто причинит вред государству и его гражданам.



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"Наша атака ясно показала нашим врагам, что нет такого места, куда не дотянется длинная рука Израиля. У меня есть сообщение для врагов Израиля - не заблуждайтесь на наш счет. Мы будем защищать себя всеми способами, на всех фронтах. Любой, кто причинит нам вред, заплатит очень высокую цену за свою агрессию", - сказал он.



По словам Нетаниягу, мир должен усилить давление на Иран и его приспешников.



"Любой, кто желает видеть Ближний Восток стабильным и безопасным, должен выступить против оси зла в виде Ирана и поддержать борьбу Израиля против Ирана и его приспешников — в Йемене, в Газе, в Ливане, везде", - добавил он.



Израильский премьер отметил, что удар по порту Ходейда, который хуситы использовали в качестве хаба для ввоза оружия, стал прямым ответом на смертоносную атаку БПЛА на Тель-Авив, которую совершили хуситы.



"Порт, на который мы напали, — не невинный. Он использовался в военных целях, он использовался как точка входа для смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном", - пояснил он.