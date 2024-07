Историческое поместье семьи Моны Лизы выставлено на продажу

Историческое поместье семьи Лизы дель Джокондо, которая изображена на легендарной картине Леонардо да Винчи "Мона Лиза", выставлено на продажу.



По данным New York Post, вилла Villa Antinori di Monte Aguglioni находится в Италии.



"Вилла имеет особое художественное и историческое значение и зарегистрирована в Суперинтендантстве по архитектурному и ландшафтному наследию. Весь комплекс находится в идеальном эксплуатационном состоянии и в настоящее время используется в качестве частной резиденции семьей флорентийских промышленников", - сообщила глава отдела жилой недвижимости Italy Sotheby's International Realty Дилетта Джорголо.



Стоимость поместья, которое было построено примерно в 1300 году, оценена в 19,66 млн долларов. Семья Джокондо владела этим местом с 1498 года. На территории поместья есть старая часовня, теплица и другие здания, а также живописный сад. Сама вилла содержит 14 спален и 15 ванных комнат.

