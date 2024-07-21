Дочь Брэда Питта подтвердила отказ от фамилии отца
Дочь Брэда Питта Шайло впервые официально подтвердила, что решила отказаться от фамилии отца.
Соответствующее заявление она сделала в комментарии газете Los Angeles Times.
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Шайло подала документы о смене фамилии после своего 18-летия. Девушка решила взять фамилию звездной мамы, Анджелины Джоли.
Подкрепила свое решение дочь Питта в разделе юридических объявлений в газете. Это было необходимо сделать по калифорнийскому законодательству. Лишь после публикации в медиа ее просьба может рассматриваться судьей.