



Дочь Брэда Питта подтвердила отказ от фамилии отца

Дочь Брэда Питта Шайло впервые официально подтвердила, что решила отказаться от фамилии отца.



Соответствующее заявление она сделала в комментарии газете Los Angeles Times.



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Шайло подала документы о смене фамилии после своего 18-летия. Девушка решила взять фамилию звездной мамы, Анджелины Джоли.



Подкрепила свое решение дочь Питта в разделе юридических объявлений в газете. Это было необходимо сделать по калифорнийскому законодательству. Лишь после публикации в медиа ее просьба может рассматриваться судьей.