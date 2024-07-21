Новости » Life Style
Дочь Брэда Питта подтвердила отказ от фамилии отца
21.07.2024 00:25 Алина Груднева

Дочь Брэда Питта подтвердила отказ от фамилии отца

Дочь Брэда Питта Шайло впервые официально подтвердила, что решила отказаться от фамилии отца.

Соответствующее заявление она сделала в комментарии газете Los Angeles Times.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Шайло подала документы о смене фамилии после своего 18-летия. Девушка решила взять фамилию звездной мамы, Анджелины Джоли.

Подкрепила свое решение дочь Питта в разделе юридических объявлений в газете. Это было необходимо сделать по калифорнийскому законодательству. Лишь после публикации в медиа ее просьба может рассматриваться судьей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы