В Таиланде слоны грабят грузовики с сахарным тростником

Слоны Таиланда научились останавливать грузовики с сахарным тростником, чтобы забрать свою долю урожая.



Сначала животные преграждают дорогу, затем берут столько сахарного тростника, сколько им захочется, и только после этого разрешают водителям продолжить путь.

Elephants in Thailand have learned to exploit their right of way and stop passing sugar cane trucks to steal a snack... pic.twitter.com/g81C2YDNSL