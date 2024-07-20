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В Таиланде слоны грабят грузовики с сахарным тростником
20.07.2024 04:30 MIGnews.com

В Таиланде слоны грабят грузовики с сахарным тростником

Слоны Таиланда научились останавливать грузовики с сахарным тростником, чтобы забрать свою долю урожая.

Сначала животные преграждают дорогу, затем берут столько сахарного тростника, сколько им захочется, и только после этого разрешают водителям продолжить путь.


 

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