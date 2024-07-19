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Бритни Спирс выгнала своего бывшего из дома
19.07.2024 03:34 Алина Груднева

Бритни Спирс выгнала своего бывшего из дома

Поп-принцесса Бритни Спирс выгнала бывшего бойфренда Пола Солиза из дома. 

По данным In Touch Weekly, друзья певицы опасаются, что он начнет сливать о ней и их отношениях информацию.

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"Она сказала своим охранникам, чтобы его удалили из списка въезда на ее закрытую усадьбу в Таузенд-Оукс. Он мучает ее. Никто не удивится, если он продаст ее историю. Некоторые даже считают, что он продавал Бритни, когда был с ней", — сообщает источник.

По словам знакомых Спирс, разрыв с Солизом негативно сказался на ее здоровье.

"Она и так хрупкая. Это последнее, что ей сейчас нужно", — отметил инсайдер.

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