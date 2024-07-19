



Судно под флагом Сингапура подверглось атаке хуситов

Утром, 19 июля, контейнеровоз, шедший под флагом Сингапура, подвергся атаке недалеко от йеменского побережья.



Об этом сообщает британская компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности,



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"Контейнеровоз под флагом Сингапура был поражен снарядами» в 80 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден", - сказано в сообщении.



Информация о пострадавших в результате атаки хуситов не поступала.



Ранее хуситы запустили дрон по Тель-Авиву. Поддерживаемая Ираном группировка пообещала продолжить атаки.