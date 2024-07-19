



Белла Хадид выбрана лицом ремейка кроссовок Олимпиады-72 в Мюнхене

Активисты призывают Adidas выбрать супермодель Беллу Хадид лицом ремейка обуви, которую использовали спортсмены на играх, где 11 израильских участников были убиты палестинскими террористами.



Adidas выпустил ремейк кроссовок, которые использовали спортсмены во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, во время которых были убиты 11 израильских спортсменов. Лицом новой линии обуви компания выбрала супермодель Беллу Хадид, ярую антиизраильскую.



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Хадид, дочь иорданского магната недвижимости Мохамеда Хадида, имеет опыт распространения антиизраильской и антисемитской ненависти среди своих многочисленных последователей в социальных сетях.



В прошлом она распространяла дезинформацию в социальных сетях, утверждая: "Израиль оккупировал палестинскую землю в течение 4000 лет" и "Иисус был палестинцем".



Группа активистов "Стоп антисемитизм" осудила этот шаг, заявив: "Адидас выбрал антисемитку Беллу Хадид в качестве лица для перезапуска олимпийской обуви 1972 года".

