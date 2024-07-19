



Трамп угрожает тем, кто удерживает американских заложников

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предупреждает, что страны, удерживающие американских заложников, заплатят "очень большую цену", если они не будут освобождены.



"Всему миру я говорю следующее: Мы хотим вернуть наших заложников, и лучше, чтобы они вернулись до того, как я вступлю в должность, иначе вы заплатите очень большую цену", - предупреждает Трамп в своей речи на Республиканском национальном съезде.



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Трамп не уточняет, о каких заложниках идет речь.



Более 60 американцев находятся в заложниках или задержаны по всему миру, включая восемь американцев, удерживаемых ХАМАСом в Газе.

