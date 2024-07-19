



Путин предложил Ирану газовый контракт со скидкой 75%

Россия обсуждает с Ираном возможность заключения долгосрочного контракта на поставки трубопроводного газа, сообщил министр энергетики Исламской республики Джавад Оуджи.



“Газпром” будет продавать Ирану 300 млн кубометров в день, которые обойдутся Тегерану в $10-12 млрд в год. Цена газа, таким образом, составит около $100 за тысячу кубометров. И это станет самым низким уровнем среди всех клиентов “Газпрома”. По сравнению с Европой и Турцией — все еще главными экспортными рынками “Газпрома” — скидка составит 75%: на европейский и турецкий рынок, по оценкам БКС, российский газ продается в среднем по $400 за тысячу кубов.



Даже Китай закупает газ по $260 за тысячу кубометров в рамках поставок по трубопроводу “Сила Сибири”, цена для Ирана будет ниже на 62%. Как следует из слов Оуджи, фактически обсуждается цена газа, равная той, что платят страны СНГ ($100 за тысячу кубометров). При этом объемы поставок, если верить иранскому министру, должны сделать Тегеран крупнейшим газовым клиентом России.

