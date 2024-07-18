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Прекращен транзит нефти "Лукойл" через Украину в Словакию
18.07.2024 21:57 Алина Груднева

Прекращен транзит нефти "Лукойл" через Украину в Словакию

Украина прекратила транзит через свою территорию российской нефти компании "Лукойл" в Словакию. 

Об этом сообщила пресс-секретарь Минэкономики Словакии Мария Павлусик.

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"По информации, которую мы получили от Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращены. Информация Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставок от конкретного поставщика - российской компании "Лукойл", которая попала под санкции Украины", - сообщила она.

Ожидается, что это негативно скажется на работе НПЗ в Братиславе. Словакия и Украина занимаются решением этой проблемы.

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