



Прекращен транзит нефти "Лукойл" через Украину в Словакию

Украина прекратила транзит через свою территорию российской нефти компании "Лукойл" в Словакию.



Об этом сообщила пресс-секретарь Минэкономики Словакии Мария Павлусик.



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"По информации, которую мы получили от Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращены. Информация Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставок от конкретного поставщика - российской компании "Лукойл", которая попала под санкции Украины", - сообщила она.



Ожидается, что это негативно скажется на работе НПЗ в Братиславе. Словакия и Украина занимаются решением этой проблемы.