



ЕС срочно готовит пакет кредитов для Украины: $50 млрд под активы РФ

Европейска комиссия планирует в ближайшее время предложить пакет кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, под залог замороженных активов РФ для поддержки Украины, чтобы успеть к концу года завершить законодательную работу. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает Министерство экономики.

Перед встречей министров финансов Евросоюза в Брюсселе Джентилони подчеркнул срочность процесса и необходимость завершить законодательную работу до конца года. "Начальный момент этого процесса очень срочный, - заявил он. - Комиссия интенсивно работает над тем, чтобы как можно скорее вынести предложение на обсуждение".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости

Евросоюз ищет способы обойти противодействие Венгрии, которая блокирует предоставление военной помощи Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также вызвал обеспокоенность западных союзников, встретившись с Владимиром Путиным в начале месяца.

Еврокомиссия работает над механизмом, который будет гарантирован за счет резерва в европейском бюджете. Джентилони подчеркнул, что "непрерывность поддержки Украины является одной из важнейших особенностей этого нового пакета кредитов". Страны ЕС планируют предоставить до 60% необходимых средств на кредит для Украины.

Напомним, что лидеры G7 в июне согласовали предоставление Украине кредита на сумму 50 млрд долл за счет замороженных российских активов. Средства намерены передать Украине до конца 2024 года.