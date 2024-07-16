



Евреи США обеспокоены возможным появлением Вэнса на посту вице-президента США

Либеральные еврейские организации обеспокоены потенциальной возможностью того, что Дж.Д. Вэнс попадет высокий и значимый пост в американском политикуме. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о том, что видит сенатора-республиканца Дж. Д. Вэнса своим напарником по предвыборной гонке, а, соответственно, в случае победы Трампа, Вэнсу достанется кресло вице-президента США.



“Джей Ди Вэнс — крайне правый экстремист, который отрицал результаты выборов 2020 года, поддерживал общенациональный запрет абортов и голосовал против помощи Израилю во время его войны с ХАМАС”, — говорится в заявлении генерального директора “Демократического большинства за Израиль” Марка Меллмана.



“На посту вице-президента он будет продвигать программу MAGA, путеводной звездой которой являются раздор и ненависть. Он продвигал “теорию великой замены” — антисемитский заговор, вдохновивший убийцу из “Древа жизни”, — и называет одного из самых одиозных членов Конгресса, Марджори Тейлор Грин, “другом”, — добавляет Меллман.



“Несмотря на некоторые из его заявлений об Израиле, он бросил нашего союзника после терактов 7 октября, выступив против пакета экстренной помощи Израилю и Украине. Он был одним из тех 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против помощи в апреле”, — отмечает глава DMFI.



Вэнс “олицетворяет то, почему подавляющее большинство американских евреев продолжают поддерживать демократов и отвергают республиканский экстремизм”, — заявил в отдельном заявлении глава аппарата Еврейского демократического совета Америки Сэм Кристал.



“Вэнс сказал, что это “правильно”, что американские евреи “стыдятся” голосования за президента Байдена, защищая Трампа после обеда с антисемитским сторонником превосходства белой расы Ником Фуэнтесом”, — говорится в заявлении “J Street”.



“Он намекнул, что палестинские беженцы являются “сторонниками террористов”, и назвал предоставление гуманитарной помощи палестинским гражданам “глупостью”, — добавляет “J Street”.



