



Кандидат в вице-президенты Трампа назвал Великобританию "исламистской" страной

Кандидат в вице-президенты Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что Великобритания станет первой "исламистской страной", которая получит ядерное оружие после победы лейбористов на выборах.



Сенатор от штата Огайо был официально выдвинут в качестве кандидата на пост вице-президента в случае избрания Трампа, но внимание в Великобритании привлекли его комментарии, которые он сделал две недели назад в адрес Лейбористской партии.



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Выступая на конференции "Национальный консерватизм" в начале этого месяца, Вэнс спросил: "Какой будет первая по-настоящему исламистская страна, которая получит ядерное оружие? Возможно, это Великобритания, поскольку лейбористы только что пришли к власти".



Заместитель премьер-министра лейбористов Анджела Рейнер отвергла комментарии Вэнса, заявив, что "в прошлом он наговорил немало странных вещей".



"Я не признаю такой характеристики", - сказала Рейнер в эфире программы ITV "Доброе утро, Британия".

