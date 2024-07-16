



В питьевой воде ЕС обнаружены спорные "вечные химикаты"

Было обнаружено, что в большой пробе европейской питьевой воды содержится вещество, связанное с "вечными химикатами", используемыми в пестицидах и холодильном оборудовании.



Группа неправительственных организаций обнаружила наличие трифторуксусной кислоты (ТФУ) в пробах бутилированной и водопроводной воды из 11 стран ЕС.



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По данным Европейской сети действий по пестицидам (PAN Europe), это "было установлено таким образом, что потребление питьевой воды удовлетворяет только 20 процентов допустимой суточной нормы".



Образцы, проверенные Центром водных технологий в Германии, обнаружили химикаты в 34 из 36 проб водопроводной воды и в 12 из 19 бутылок с минеральной и родниковой водой.

