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В Турции задержан россиянин, пытавшийся скрыться под украинским флагом
16.07.2024 12:45 Алина Груднева

В Турции задержан россиянин, пытавшийся скрыться под украинским флагом

В Турции силы безопасности задержали россиянина, который пытался скрыться под украинским флагом.

По данным информационного агентства DHA, россиянин пытался сбежать за границу на яхте, будучи в розыске Интерпола по обвинению во взяточничестве.

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В подозреваемого закончился вид на жительство в Турции. Береговая охрана получила сообщение о том, что он и его отец пытаются покинуть страну.

В ходе операции задержаны граждане Азербайджана и Украины. У подозреваемых изъяли 7 тысяч евро и 5 тысяч долларов. Расследование продолжается.

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