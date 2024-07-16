



Орбан призвал ЕС к дружбе с РФ, переговорам с Китаем и политическому наступлению

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский Союз возобновить активные дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении "мирной конференции". Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на эксклюзивный доступ к письму Орбана, направленному председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.



Письмо из полутора страниц формата А4, содержит десять пунктов с подразделами. В нем Орбан выразил мнение, что "интенсивность военного конфликта" в Украине "в ближайшем будущем радикально возрастет". Он также настаивает на необходимости возобновления дипломатических отношений с Россией и проведения переговоров с Китаем о "мирной конференции".



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Кроме того, Орбан предлагает ЕС "политическое наступление" на страны Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции по войне в Украине".



В своем письме Орбан критикует президента США Джо Байдена, утверждая, что он не способен изменить текущую провоенную политику США. В то же время, венгерский премьер-министр похвалил Дональда Трампа, выразив уверенность, что в случае его победы на выборах он немедленно начнет действовать как мирный посредник. Орбан также предупредил, что победа Трампа может привести к изменению финансового бремени между США и ЕС не в пользу последнего, когда речь идет о поддержке Украины.