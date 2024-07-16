



Четверо человек убиты при стрельбе возле мечети в Омане

Четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы возле мечети в столице Омана Маскате, сообщила полиция.



"Королевская полиция Омана отреагировала на инцидент со стрельбой, произошедший вблизи мечети в районе Аль-Вади Аль-Кабир", — говорится в заявлении полиции.



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По предварительным данным силовиков, в мечети на востоке Маската четыре человека убиты и "несколько человек" ранены.



Подобное нападение редко встречается в Султанате, который регулярно играет роль посредника в региональных конфликтах.



Посольство США в Маскате объявило тревогу безопасности после стрельбы и отменило все встречи для получения визы во вторник, 16 июля.



"Граждане США должны сохранять бдительность, следить за местными новостями и прислушиваться к указаниям местных властей", — написало посольство в социальной сети X.



На кадрах, проверенных агентством AFP, видно, как люди бегут возле мечети Имама Али, ее минарет виден, когда раздаются выстрелы.



"Власти продолжают собирать доказательства и проводить расследования для выяснения обстоятельств инцидента", — сообщили в силовых структурах на X.

