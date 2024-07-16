



Президент Грузии пытается добиться отмены скандального закона

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается добиться отмены скандального пророссийского закона об "иноагентах".



В понедельник, 15 июля, она подала соответствующий иск в Конституционный суд.



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Зурабишвили потребовала установить, соответствует ли закон статье 78 конституции Грузии.



Речь идет о статье, которая подразумевает, что конституционные органы обязаны принять все меры для интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.