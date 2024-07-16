



Швеция готовит помощь пострадавшим в результате удара по больнице "Охматдет"

В Швеции готовят выделение более 470 тысяч долларов в виде срочной гуманитарной помощи.



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Деньги будут выделены для пострадавших в результате ракетного обстрела детской больницы "Охматдет".



"Еще одна гуманитарная граница была нарушена, когда российские ракеты нацелились на больных детей. Швеция выступает вместе с Украиной против этих ужасных атак", – сказал министр международного развития Швеции Йохан Форсселл.



По его словам, в ближайшее время ЮНИСЕФ предоставит денежную помощь семьям 627 детей, которые находились в больнице во время атаки. Будет выделено около 264 доллара на человека.