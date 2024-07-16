Новости » Политика
Швеция готовит помощь пострадавшим в результате удара по больнице "Охматдет"
16.07.2024 13:33 Алина Груднева

Швеция готовит помощь пострадавшим в результате удара по больнице "Охматдет"

В Швеции готовят выделение более 470 тысяч долларов в виде срочной гуманитарной помощи.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Деньги будут выделены  для пострадавших в результате ракетного обстрела детской больницы "Охматдет".

"Еще одна гуманитарная граница была нарушена, когда российские ракеты нацелились на больных детей. Швеция выступает вместе с Украиной против этих ужасных атак", – сказал министр международного развития Швеции Йохан Форсселл.

По его словам, в ближайшее время ЮНИСЕФ предоставит денежную помощь семьям 627 детей, которые находились в больнице во время атаки. Будет выделено около 264 доллара на человека.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы