



Евродепутаты призвали забрать у Венгрии право голоса в ЕС

Евродепутаты потребовали забрать у Венгрии, которая председательствует в Совете ЕС, право голоса.



По данным издания Politico, такое заявление сделали 63 депутата Европарламента.



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Письмо было направлено главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европарламента Роберте Метсоле.



Евродепутаты отметили, что Венгрия уже нанесла значительный ущерб, "эксплуатируя и злоупотребляя ролью председательствующего в Совете ЕС".



"Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Совете, поскольку практика показала, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта", – сказано в письме.