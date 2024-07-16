



В Германии запретили крайне правый журнал

В Германии запретили крайне правый журнал, обвинив его в разжигании ненависти к евреям.



По словам главы МВД страны Нэнси Фаезер, речь идет о журнале Compact и компании, которая его издает, Compact-Magazin GmbH.



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Также она подала иск против кинокомпании Conspect Film. В ходе обысков по этим локациям полиция ничего не нашла. По словам Фаезер, речь идет о "центральном рупоре правоэкстремистской сцены".



"Наш сигнал ясен: мы не допустим, чтобы кто-то из Германии принадлежал к ней, а кто-то нет, определялся по этническому признаку", — сказала она.



Журнал Compact выходит с 2010 года. В Германии активно следят за антисемитской деятельностью после начала войны между Израилем и ХАМАСом в Газе из-за продолжающихся акций протеста.