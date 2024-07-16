



Байден раскрыл детали "сердечного разговора" с Трампом

Президент США Джо Байден провел "сердечный разговор" со своим республиканским соперником Джо Байденом.



Об этом он рассказал в интервью NBC News.



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"Очень сердечный. Я сказал ему, насколько я обеспокоен, и хотел убедиться, что знаю, как у него на самом деле дела. У него был хороший голос. Он сказал, что с ним все в порядке, и поблагодарил меня за звонок", – признался Байден.



По его словам, он сказал Трампу, что вместе с Джилл молится о его здоровье. Также американский лидер признался, что собирается участвовать в дебатах.



"Я собираюсь участвовать в дебатах с ним, когда мы договорились о дебатах. И я согласился на дебаты с ним в сентябре", – подчеркнул Байден.