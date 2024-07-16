



Байден: никто не сделал для палестинцев больше, чем я, но ХАМАС - головорезы

Президент США Джо Байден утверждает, что он сделал для палестинцев больше, чем кто-либо другой.



"Я тот парень, который сделал для палестинского сообщества больше, чем кто-либо другой", - говорит он в интервью программе "360 со Спиди", рассказывая о своих усилиях по доставке гуманитарной помощи в Газу через Египет.



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"Я тот парень, который открыл все возможности... Я заставил египтян открыть границу, чтобы пропустить товары, медикаменты и продовольствие", - говорит Байден. "Я тот, кто смог объединить арабские государства, которые согласились помочь палестинцам".



"Я очень поддерживаю палестинцев, но ХАМАС - это кучка головорезов", - говорит президент.



"Я был там через восемь дней после резни. Я видел фотографии матери и дочери, которых связывали веревкой, лили им на голову керосин, а затем сжигали. Ничего подобного не происходило со времен Холокоста. Это просто неприемлемо", - добавляет он.



На вопрос, почему американцы арабского и мусульманского происхождения будут продолжать поддерживать его, несмотря на его поддержку Израиля, Байден отвечает: "По той же причине, по которой американцы арабского происхождения соглашались поддерживать меня. Потому что это лучший способ сохранить мир, лучший способ наладить отношения".



Байден заявляет о своей поддержке решения о двух государствах и отмечает свои прочные рабочие отношения с арабскими лидерами, включая президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сисси и короля Иордании Абдаллу.



"Мне очень хорошо удается работать с арабскими странами. В моем теле нет ни капли предрассудков. Арабы - хорошие люди. Им сейчас нужна помощь", - говорит Байден.

