



Тревожная ночь: пожар на заводе в РФ, не спящий Крым и взрывы в Мариуполе

Ночью 16 июля в Курской области (РФ) произошел пожар на заводе из-за атаки беспилотников. Прозвучали громкие взрывы также во временно оккупированном Мариуполе и Мариупольском районе. Тревожно было и во временно оккупированном Крыму.



Информацию о пожаре на заводе в поселке Коренево подтвердил губернатор Курской области Алексей Смирнов и местные паблики. Курские Telegram-каналы сообщали о сильном взрыве в Коренево, вызванном якобы сбросом с беспилотника.



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Площадь пожара на предприятии низковольтной аппаратуры составила 400 квадратных метров. Губернатор заявил, что "украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтных аппаратов в Коренево". По его словам, никто из работников не пострадал, а возгорание в одном из технологических цехов тушили пожарные расчеты из двух районов.



Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о ряде мощных взрывов во временно оккупированном Мариуполе, вызвавших "блэкаут" в части города. "Мариуполь. Зафиксировано более 5 взрывов. Детали уточняем," – сообщил он. Позже добавил, что взрывы продолжаются и слышны по всему городу.



Местные жители видели вспышки в небе. Уже известно о как минимум двух ударах между микрорайоном "Невский" и Агробазой в направлении Мангуша. Андрющенко отметил, что предварительно есть информация о падении обломков в районе Белосарайской косы и Мелекино Мариупольского района.



Утром российское Минобороны отчиталось об "отражении" атаки дронов в четырех областях и над Крымом. Утверждается, что над территорией РФ сбито 12 ударных дронов и еще один беспилотник уничтожен вблизи Крымского полуострова: