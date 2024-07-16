



Беларусь "притягивает" российские "шахеды". СМИ пишут – уже третий залетел

Во вторник, 16 июля, российский беспилотник типа "шахед" снова вторгся в воздушное пространство Беларуси.



Инцидент произошел ранним утром, около 4 часов, сообщает мониторинговый Telegram-канал "Беларускі Гаюн". Беспилотник пересек границу Беларуси в районе села Белая Сорока, расположенного в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Далее он двигался на север в сторону Хойников, затем обошел Брагин и направился к поселку Комарин.



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По информации канала, в 5 часов утра "шахед" покинул территорию Беларуси и вернулся в Украину. В общей сложности, дрон находился в воздушном пространстве Беларуси около 50 минут и преодолел не менее 60 километров.



Важно отметить, что белорусская авиация не реагировала на это нарушение воздушного пространства.







Этот инцидент стал третьим за последнюю неделю, когда российские беспилотники пересекают границу Беларуси.