



Высокопоставленный северокорейский дипломат на Кубе перебежал на Юг

Высокопоставленный северокорейский дипломат, находящийся на Кубе, перебежал в Южную Корею в ноябре прошлого года — всего за несколько месяцев до того, как Сеул и Гавана установили дипломатические отношения, говорится в сообщении во вторник, 16 июля.



Северокорейский дипломат Ли Иль Кю отвечал за политические вопросы в посольстве Пхеньяна на Кубе с 2019 года, и ему было поручено "препятствовать установлению дипломатических отношений между Южной Кореей и Кубой", сообщает Chosun Daily.



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Ли сбежал в Южную Корею вместе со своей женой и детьми в начале ноября, говорится в докладе, что сделало его самым высокопоставленным северокорейским дипломатом, который, решился на такой шаг со времен Тхэ Ён Хо, заместителя посла Пхеньяна в Великобритании, в 2016 году.

