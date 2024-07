Роберта Метсола переизбрана президентом Европарламента

Роберта Метсола из Мальты переизбрана президентом Европейского парламента.



В ходе голосования, которое проходило 16 июля при участии 623 члена парламента, Метсола получила 562 голоса, тогда как ее конкурентка Ирене Монтеро набрала 61 голос.



Таким образом Роберта Метсола будет исполнять обязанности председателя Европарламента в течение следующих 2,5 лет.



