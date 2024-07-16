



Беларусь признала оккупацию Крыма: реакция Украины

Подписание белорусскими регионами и городами договоров с оккупационными органами так называемых "властей" Крыма" является демонстрацией признания российской оккупации Беларусью.



Такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.



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Россия сознательно побуждает другие государства налаживать связи с временно оккупированными территориями Украины, фиксируя таким образом опосредованное признание "легитимности" российской оккупации, написал украинский дипломат в своем посте в Facebook.



По словам Сибиги, на сегодняшний день известно о семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными органами власти в Крыму. Только в июне город Витебск и Витебская область заключили "соглашения" с оккупационными властями Симферополя и Феодосии, а также с "советом министров" и "министерством культуры и туризма" Крыма и Сакским районом полуострова.



Среди других соглашений – протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск – Крым, а также соглашения о сотрудничестве с оккупационными властями Севастополя, подписанные главами Минского горсовета и исполкома.



Первый замминистра подчеркнул, что такие действия не могли произойти без разрешения высшего руководства Беларуси, что делает эти "соглашения" явной демонстрацией признания российской оккупации.



Все факты противоправных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами Украины. Проводится соответствующее расследование, и причастные будут привлечены к правовой ответственности, заверил Сибига.



Украина уже приняла меры по реагированию на эти противоправные действия. Чиновники, участвовавшие в подготовке и подписании таких "документов", станут объектами для применения санкционных ограничений со стороны партнеров по санкционной коалиции. Сибига также заявил, что неприемлемо сохранение действия соглашений о побратимских связях белорусских городов-нарушителей с зарубежными партнерами. Каждое преступное действие против Украины и ее территориальной целостности будет иметь последствия для тех, кто пренебрегает международным правом.

