



Силовики заметили стрелка на крыше за 30 минут до покушения на Трампа



Человек, пытавшийся убить бывшего президента Дональда Трампа в субботу, 13 июля, был замечен правоохранительными органами почти за 30 минут до выстрелов, сообщил в понедельник, 15 июля, местный филиал NBC в Пенсильвании.



По данным WPXI, сотрудник службы спасения округа Бивер, штат Пенсильвания, заметил подозрительного человека на крыше рядом с митингом в 17:45, позвонил в полицию и сфотографировал его.



Стрельба на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, началась после 18:00.