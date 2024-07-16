



Трамп объявил имя вице-президента



Дональд Трамп получает официально признан кандидатом в президенты от Республиканской партии.



Трамп объявил 39-летнего сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты. Ди Вэнс ранее был жестким критиком Трампа, но стал одним из его самых надежных - и бескомпромиссных - сторонников в Конгрессе.



78-летнему Трампу был гарантирован героический прием на съезде в Милуоки, где делегаты выдвинут свою кандидатуру через два дня после того, как скандально известный бывший президент пережил покушение на митинге.



"В качестве вице-президента Джей Ди продолжит бороться за нашу Конституцию, будет поддерживать наших солдат и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ", - написал Трамп в социальной сети Truth.

