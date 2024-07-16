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Трамп объявил имя вице-президента
16.07.2024 06:26 Аркадий Бочаровский

Трамп объявил имя вице-президента


Дональд Трамп получает официально признан кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Трамп объявил 39-летнего сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты. Ди Вэнс ранее был  жестким критиком Трампа, но стал одним из его самых надежных - и бескомпромиссных - сторонников в Конгрессе.

78-летнему Трампу был гарантирован героический прием на съезде в Милуоки, где делегаты выдвинут свою кандидатуру через два дня после того, как скандально известный бывший президент пережил покушение на митинге.

"В качестве вице-президента Джей Ди продолжит бороться за нашу Конституцию, будет поддерживать наших солдат и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ", - написал Трамп в социальной сети Truth.
 

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