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На съезде республиканцев усилили охрану
15.07.2024 15:28 Алина Груднева

На съезде республиканцев усилили охрану

В понедельник, 15 июля, Секретная служба США все же усилила меры безопасности на съезде республиканцев в Милуоки.

Соответствующее решение было принято после покушения на Дональда Трампа на предвыборном митинге.

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Помимо прочего, есть изменения в обеспечении охраны экс-президента США.

Также отмечается, что над организацией безопасности на слете республиканцев работали 18 месяцев.

Трамп пока что не подтвердил, будет ли присутствовать на съезде. Однако источники ранее заявили, что несмотря на покушение, он все же намерен посетить мероприятие.

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