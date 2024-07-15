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Трамп: "Я должен быть мертв. Врач сказал, что это чудо"
15.07.2024 08:22 MIGnews.com

Трамп: "Я должен быть мертв. Врач сказал, что это чудо"

В своем первом интервью американским СМИ после покушения, произошедшего чуть больше суток назад, бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что “я должен быть мертв”, и описал этот опыт как “очень сюрреалистический”.

Трамп отметил, что врач, осматривавший его в больнице, сказал, что он “никогда не видел ничего подобного”. По словам бывшего президента, врач назвал это "чудом".

Трампу выстрелили в верхнюю часть правого уха.

Во время интервью Трамп все еще был с повязкой, и его команда настояла на том, чтобы его не фотографировали.



 

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