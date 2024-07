Бориса Джонсона заметили на "свадьбе века": плясал всю ночь

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с супругой и детьми посетили свадьбу младшего сына самого богатого человека Индии Мукеша Амбани.



Анант женился в Мумбаи на наследнице медицинской империи Encore Healthcare Радике Мерчант.



По данным газеты The Daily Mail, празднование длилось в период с 12 по 15 июля. Джонсон с женой Кэрри и тремя детьми были почетными гостями. По словам журналистов, экс-премьер Британии плясал всю ночь на "свадьбе века".



Он и его супруга нарядились в традиционные индийские наряды. Что примечательно, на свадьбе было очень много звезд, от представительниц семейства Кардашьян - до певицы Рианны.

Is this cultural appropriation what Boris and Carrie Johnson did the other day with their children? pic.twitter.com/6Z1SoLHCSZ

Carrie Johnson changes from one traditional outfit to another at £250M Ambani nuptials while Boris swaps his suit for a salwar kameez at 'wedding of the century' pic.twitter.com/s7eYUTpr3W