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Покушение на Трампа: в Сенате проведут расследование
15.07.2024 20:12 Алина Груднева

Покушение на Трампа: в Сенате проведут расследование

Комитет по вопросам внутренней безопасности Сената США начинает внутреннее расследование по поводу покушения на Дональда Трампа.

 
Об этом сообщил председатель комитета Гэри Питерс.
 
По данным CNN, в комитете надеются провести слушания до того, как Сенат уйдет на каникулы.
 
"Мы собираемся провести расследование, двухпартийное расследование комитета по вопросам внутренней безопасности, чтобы рассмотреть события, которые произошли, и определить, были ли пробелы в системе безопасности, которые мы должны закрыть", – отметил Питерс.
 
По его словам, в комитете стараются ускорить этот процесс.

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