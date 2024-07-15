



Покушение на Трампа: в Сенате проведут расследование

Комитет по вопросам внутренней безопасности Сената США начинает внутреннее расследование по поводу покушения на Дональда Трампа.

Об этом сообщил председатель комитета Гэри Питерс.

По данным CNN, в комитете надеются провести слушания до того, как Сенат уйдет на каникулы.

"Мы собираемся провести расследование, двухпартийное расследование комитета по вопросам внутренней безопасности, чтобы рассмотреть события, которые произошли, и определить, были ли пробелы в системе безопасности, которые мы должны закрыть", – отметил Питерс.

По его словам, в комитете стараются ускорить этот процесс.