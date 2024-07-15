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Трамп объявит своего кандидата на пост вице-президента
15.07.2024 20:55 Алина Груднева

Трамп объявит своего кандидата на пост вице-президента

Дональд Трамп намерен объявить собственного кандидата на пост вице-президента.

Ожидается, что соответствующее объявление он сделает 15 июля на съезде республиканцев в Милуоки.

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Двумя кандидатами, упомянутыми в качестве лидеров в гонке за пост вице-президента Трампа, являются сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из Огайо, Марко Рубио от Флориды и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

Лидеры предвыборного штаба Трампа и сам бывший президент заявили, что он будет использовать свое выступление на конференции, чтобы объединить страну и призвать к примирению.

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